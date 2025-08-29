نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور حلو تبهر جمهور "مترو المدينة" بأداء أغنياتها وأروع الكلاسيكيات العربية والعالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من فيروز ووردة إلى ويتني هيوستن… نور حلو تجمع الشرق والغرب بصوت استثنائي





ليلة بيروتية لا تُنسى عاشها جمهور "مترو المدينة" في بيروت مساء 26 آب، حيث غصّ المسرح بعشّاق الغناء وبحضور لافت من الفنانين والإعلاميين الذين توافدوا ليشاركوا نور حلو أمسيتها الأولى على هذه الخشبة. أمسية حالِمة قدّمت خلالها برنامجًا متنوعًا من أغنياتها الخاصة وأجمل كلاسيكيات الغناء اللبناني والعربي والعالمي، في أجواء غمرها الدفء والنوستالجيا والفرح الذي تُرجِم غناءً ورقصًا وتصفيقًا متواصلًا.

أمسية بيروتية لا تُنسى: نور حلو تخطف القلوب بصوتها وإحساسها



روائع من الشرق والغرب



افتُتح الحفل بتحية إلى روح المبدع الكبير زياد الرحباني عبر عزف موسيقي لأغنية "سألوني الناس"، لتضع الجمهور منذ البداية في حالة وجدانية رفيعة. ومنذ انطلاقة الأمسية، بدا أن نور لا تكتفي بالأداء بل تحوّل كل أغنية إلى قصة. صوتها يتلوّن بالحنين مع روائع السيدة فيروز، يتّقد بالحماسة مع إبداعات الموسيقار الراحل ملحم بركات، ويبلغ ذروة الإبهار حين تؤدّي رائعة النجمة العالمية الراحلة ويتني هيوستن "I Will Always Love You" بقدرات صوتية حبست أنفاس القاعة.

وخلال لحظة شخصية خاصّة، استعادت نور بداياتها مع أولى أغنيتها الخاصة "كيف بنسى" (كلمات وألحان: نور حلو، توزيع: سليمان دميان)، بصوتٍ عذب يلفه الحنين، وكأن كل نوتةٍ في السطر مقرونة بذكرى.

ثم جمعت ببراعة لافتة بين "كيفك إنتَ" لفيروز و"حبيبي انتَ" لملحم بركات، ليذوب الجمهور في تقاطعات النغم الرائعة. وفي لحظة ارتقاء، تطاير صوتها كأنّه خيال، تؤدي "يا طير" لفنانة الاستحالة، فيروز، بجمال غنائها الملائكي الذي أشعل حماس الحضور وتوالى التصفيق بشدة.



مفاجآت على الخشبة



المفاجآت كانت جزءًا من الحفل: صعود والدها إلى المسرح في لحظة حميمة أشعلت القلوب، ثم مشاركة الكاتب والملحن نبيل خوري، رفيق نجاحاتها، أضافتا أجواءً من الحماسة والدفء على هذه الأمسية الاستثنائية. مع والدها تذكّرت نور كيف تربّت على سماع أجمل أغنيات الموسيقار الراحل ملحم بركات وكيف كبرت على أصالة فنه وعظمة أعماله. وفي لحظات أكّدت إنه ا لطالما حلمت بها، تشاركت مع والدها الخشبة لأداء "اعتزلت الغرام" لماجدة الرومي، "شباّك حبيبي" لملحم بركات و"مش وقتَك يا هوى" لغسان صليبا بالإضافة إلى موال "دخلت جنّة عدن" فاشتعلت الصالة بالتصفيق تأثرًا وفرحًا.

ومع نبيل خوري، صانع أنجح أغنيات النجوم في السنوات الأخيرة، قدّمت نور أنجح أعمالها مع خوري في ديو غنائي مؤثّر لأغنية "شو الحلّ" كما تشاركت معه أداء أغنيتي "بصراحة" لعبير نعمة و"قلبي يا قلبي" لنانسي عجرم لتشعل الأجواء بـ Mashup حماسي بامتياز لاثنتين من أنجح أعمال خوري.

ولأوّل مرّة على خشبة المسرح قدّمت نور أغنيتها الجديدة من كلمات وألحان نبيل خوري بعنوان "ما بتشبَهني" والتي من المقرّر صدورها قريبًا، فاشتعلت الايادي تصفيقًا وحماسةً لولادة هذا العمل الفني الجديد الذي يبشّر بالنجاحات.



محطات النوستالجيا والرقص



تنقّلت نور بين مقامات النوستالجيا وروح البهجة، فغنّت "حلوة يا بلدي" و"سلمى يا سلامة" (داليدا)، قبل أن تعود بالجمهور إلى التسعينات مع أغنية "I Want It That Way" لفرقة Backstreet Boys، كما أبدعت في Mashup جمع بين "Aïe Aïe Aïe (Comme Je L’aime)"، "عايشة وحدها بلاك" " لزياد الرحباني و"نسّم علينا الهوى" (فيروز). وفي محطة أخرى، دمجت بين "أنا بتنفس حريّة" و"يا قصص" (جوليا بطرس)، قبل أن تلهب الصالة بإيقاعات راقصة جمعت "Laissez-moi danser" (داليدا) و"قمرة يا قمرة" للسيدة فيروز في mashup مذهل أبقى الجمهور في وهج الموسيقى.



الختام مع "بالليل"



نور غنّت وأبهرت وأكّدت خلال هذه الأمسية الاستثنائية أنها فنانة متكاملة، بصوت قوي، حضور مسرحي آسر، وتجربة غنية عزّزتها مشاركتها السابقة في العمل الغنائي الاستعراضي "كلّو مسموح" (بطولة كارول سماحة، تأليف وإخراج روي الخوري). وفي اللحظة الختامية، قدّمت "بتونّس بيك" (وردة الجزائرية – ألحان بليغ حمدي) وسط تفاعل كبير، قبل أن تختتم الأمسية بأغنيتها الأحدث "بالليل" )كلمات وألحان: نبيل خوري)، التي ردّدها الجمهور معها كلمة كلمة.

بهذا الحفل، أكدت نور حلو أنّها صاحبة صوت استثنائي قادر على أداء أصعب الأغنيات العالمية والعربية، متنقّلة بإتقان بين المقامات الشرقية والنغمات الغربية. أمسية "مترو المدينة" لم تكن مجرد حفلة، بل محطة فارقة تَعِد بمسيرة فنية واعدة تُرسم بخطى ثابتة.