صراع النجوم يشتعل مبكرًا.. مسلسلات رمضان 2026 تكشف أوراقها!



القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت ملامح دراما رمضان 2026 تتضح مع انضمام أكثر من 15 نجمًا، في سباق يُتوقع أن يكون الأقوى.



أحمد العوضي يطل بـ "علي كلاي"، وياسمين عبدالعزيز بمسلسل جديد من 30 حلقة، فيما يدخل ياسر جلال بتجربة مختلفة مع أيمن سلامة وأحمد شفيق.



مصطفى شعبان يعود بعمل مستوحى من أحداث حقيقية يشاركه فيه شريف منير، وأمير كرارة يحجز مكانه بعد غياب، بينما يقدّم كريم محمود عبدالعزيز 15 حلقة بين الدراما والكوميديا.



ومن المقرر أن تخوض النجمتين دينا الشربيني وهنا الزاهد بطولات مطلقة، بينما يقدم محمد إمام مسلسلا من 15 حلقة مع شيرين عادل.



ومن المفاجآت مي عمر في تعاون جديد مع مريم ناعوم، ونيللي كريم بـ "نارين"، إلى جانب محمد رجب.



كما تستمر الأجزاء الجديدة لمسلسل "المداح" لحمادة هلال و"النص" لأحمد أمين.