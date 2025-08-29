نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Weapons" يهيمن على شباك التذاكر العالمي بإيرادات ضخمة تتجاوز 207 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم Weapons تأكيد حضوره القوي في دور العرض العالمية، بعدما نجح في تحقيق إيرادات بلغت 207 مليون و404 آلاف دولار منذ انطلاق عرضه يوم 8 أغسطس الجاري.

الفيلم الذي أنتجته شركة Warner Bros، ويمتد زمنه لساعتين و8 دقائق، قسم حصيلته بين 119 مليونًا و404 آلاف دولار من السوق الأمريكي، و88 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليضع نفسه في قائمة أبرز أفلام الرعب التي افتتحت بقوة هذا العام.

فريق العمل والبطولة

العمل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: سكارليت شير، جوليا غارنر، كاري كريستوفر، جيسون تيرنر، جوش برولين، بينيديكت وونج، آني جولز، علي بيرش، مايكل جين كونتي، وأوستن أبرامز، ليشكلوا معًا مزيجًا تمثيليًا لافتًا يزيد من قوة الفيلم على الشاشة.

القصة المثيرة

تدور أحداث الفيلم في بلدة أمريكية صغيرة تهتز على وقع كارثة غامضة: اختفاء صف كامل من الأطفال باستثناء واحد فقط، في ليلة غامضة تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب ومن هنا يبدأ سباق محموم لاكتشاف السر وراء هذا الاختفاء الجماعي، وسط أجواء مشبعة بالرعب والذعر.