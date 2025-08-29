نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملحم زين بعد "22": تحضيرات سرية لألبوم جديد يَعِد بمفاجآت كبرى في المقال التالي

يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه ألبوم "22" لم يكن سوى بداية فصل جديد في مسيرة النجم اللبناني ملحم زين، إذ بدأ بالفعل التحضير لألبوم جديد يُنتظر أن يكون محطة فنية مختلفة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت.

الألبوم الجديد يأتي بعد أن شكّل "22" علامة فارقة، ليس فقط لأنه حمل رمز مرور 22 عامًا على انطلاقة زين الفنية، بل لأنه قدّم مزيجًا موسيقيًا لامس وجدان الجمهور، من الشعبي إلى الرومانسي، وأثبت مرة أخرى قدرة ملحم زين على التجديد ومجاراة التطورات الموسيقية من دون أن يفقد أصالته.

وفي هذه المرحلة، يضع ملحم زين لمساته الأولى على مشروعه القادم، حيث قرر أن يجدد التعاون مع الشاعر والملحن أحمد عبد النبي من خلال أغنيتين جديدتين سيتم تسجيلهما خلال أيام في بيروت، وسط أجواء من السرية والكتمان التي تزيد من فضول الجمهور.

وكان ألبوم "22" قد تضمن سبع أغنيات حققت تفاعلاً واسعًا، منها "قلبي دق" (كلمات فادي مرجان وألحان إيفان نصوح)، و"حلفتلك" (كلمات وألحان مروان خوري)، إلى جانب "كوكبي" و"معنى العشق" و"تنور" من الفولكلور البدوي، وأغنية "ألف مبروك" (كلمات وألحان رامي شلهوب)، إضافة إلى "كف عني" باللهجة النجدية في تعاون مع الأمير الشاعر بدر بن محمد وقد تولى عمر صباغ الإشراف على التوزيع الموسيقي للألبوم باستثناء أغنية "ألف مبروك" التي وزعها جمال ياسين.

