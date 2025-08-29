نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براد بيت وخواكين فينيكس يضعان مأساة هند رجب على خريطة العالم عبر فينسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك النجمان العالميان براد بيت وخواكين فينيكس كمنتجين تنفيذيين في فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية الجديد "صوت هند رجب"، الذي اختير رسميًا للمنافسة في المسابقة الرئيسية لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي بدورته الـ82. العمل يروي القصة المأساوية للشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب، صاحبة السنوات الست، التي تحولت استغاثتها الأخيرة عبر الهاتف مع الهلال الأحمر إلى شهادة حيّة على وحشية الاحتلال.

الفيلم يوثق تفاصيل ليلة 29 يناير 2024، حين حوصرت الطفلة داخل سيارة استهدفها الجيش الإسرائيلي في حي تل الهوى بغزة، فيما كان متطوعو الهلال الأحمر يحاولون جاهدين إبقاءها على الخط حتى تصلها سيارة إسعاف، لكن الرصاص سبق الجميع، ليكتب النهاية الدامية على براءة هند.

قصة "صوت هند رجب" لا تقتصر على لحظات الطفلة وحدها، بل تمتد إلى حكاية أسرتها التي أبيدت بالكامل، وجدت نفسها وحيدة بين الجثث تستغيث بكلمات مؤثرة: "تعالوا خدوني.. أنا بخاف من الظلام". كلماتها التي تناقلها العالم تحولت إلى رمز لمعاناة الطفولة الفلسطينية، والآن إلى فيلم يضعها في قلب النقاش الإنساني العالمي.

إدارة مهرجان فينسيا خصصت ستة عروض للفيلم، ليكون مساحة لتوثيق شهادة حيّة عن جرائم الاحتلال من خلال عدسة سينمائية تحمل توقيع مخرجة عربية وصوت عالمي داعم من نجوم هوليوود، في محاولة لتخليد اسم هند رجب، ولتحويل وجعها إلى قوة تدفع الذاكرة الجماعية لعدم النسيان.