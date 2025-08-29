تامر عبد المنعم يرد على منتقدي "نوستالجيا 80/90": النجاح أبلغ من أي هجوم

القاهرة - محمد ابراهيم -

في رسالة حادة حملت نبرة الثقة والانتصار، وجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، كلماته إلى كل من انتقد عرضه المسرحي "نوستالجيا 80/90"، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حققه العمل هو أفضل رد على محاولات التشويه والهجوم.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "إلى كل من هاجم مسرحية نوستالجيا 80/90، وإلى كل من أراد محاربتها، أقول إن العرض نجح واستمر وحقق إيرادات غير مسبوقة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وأسعد جمهورًا غفيرًا امتلأت به المسارح منذ انطلاقه في 17 يونيو 2024، سواء في مسرح السامر والبالون بالقاهرة، أو بمسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، أو في قصور ثقافة بورسعيد والقناطر والإسماعيلية."

وأضاف: "لسه مكملين لنرفع اسم هيئتنا وقطاع المسرح متمثلًا في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومن ورائه وزارتنا وزارة الثقافة."

وختم رسالته بسخرية موجهة إلى مهاجميه: "شكرًا للجمهور وشكرًا لكل الزملاء المشاركين.. وأخيرًا وليس آخرًا: أنتم فين يا من وصفتموني بالفاشل؟ أين أنتم من نجاح نوستالجيا 80/90؟ حسرتاه.. وكمان وبيچامتاه."

