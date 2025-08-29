في أقل من 24 ساعة.. رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "مرتاح كده"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم رامي جمال أمس عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أحدث كليباته الغنائية بعنوان "مرتاح كده"، ليحقق خلال أقل من 24 ساعة أكثر من 123 ألف مشاهدة ويتصدر قائمة التريند، حيث احتل المركز الـ15 في قائمة الأغاني الرائجة، وجاء الكليب بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير "محسبتهاش".

صُنّاع أغنية "مرتاح كده"

الأغنية من كلمات عمرو عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، ميكس وماستر محمد ياسر، جيتارات مصطفى نصر، وتريات حسن سعيد.

كلمات أغنية "مرتاح كده" لرامي جمال

ميهمنيش إزاي تعيش تنساني ولا متنسانيش

عن نفسي أنا نسيتك بقى ومرتاح كده..

مش سيبتني ومشيت زمان دلوقتي مبقاش ليك مكان..

ليه عايزني أوقفلك حياتي أنا كل ده..

ده ما هزنيش البعد ولا فارق معايا ومسبتليش ولا حاجة أنا تفكرني بيك..

خلص كلامك روح وأبعد كفاية إحنا اللي بينا انت اللي ضيعته بإيديك..

إيه فاكرني هامسك يعني فيك وهوقف الأيام عليك واتعب وأضيع من يوم فراقنا وبعدنا إيه..

فاكرني بعدك مش هعيش وهموت ده لو مرجعتليش

انت الخسران في الغياب لا مش أنا..

ده ما هزنيش البعد ولا فارق معايا ومسبتليش ولا حاجة أنا تفكرني بيك

خلص كلامك روح وأبعد كفاية إحنا اللي بينا انت اللي ضيعته بإيديك.