بالصور.. رامي صبري يختتم مهرجان المسرح الروماني بأضخم حفلات صيف 2025 ويشعل حماس الجمهور بأغاني "انا بحبك انت"

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار رامي صبري حفل ختام مهرجان المسرح الروماني لصيف 2025 بحضور جماهيري كامل العدد للمرة الأولي من آلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضر رامي بصحبة مدير أعماله محمود عبد السلام وكان في استقبالهما منظم حفلات المسرح الروماني المنتج وليد منصور.



وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تالق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "انا بحبك انت" الذي قدم منه 5 أغنيات تلبية لرغبات الجمهور هي بياع،أنا بحبك انت، بحكيلك عن الايام، مستغرب انت،كل حاجة فيها حلوة.



كما قدم رامي أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني والحب عيبنا.

قام بتقديم الحفل كابتن تامر بيجاتو وكان ضمن الحضور في الصفوف الاولي لمدرجات المسرح الروماني عدد من الاعلاميات بالإضافة شيرين زوجة رامي صبري التي كانت تشجعه طوال الحفل كما تواجد يجوارها كابتن إسلام مدير اعمال روبي وزوجته كوكي شقيقة روبي.



وفي ختام الحفل وجهه رامي كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور ومرورا بالتنظيم وقبيل مغادرته التقي مع المطربة روبي التي شاركته الغناء بنفس الحفل.



وكان النجم رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا.. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتى استضافتها مصر.

تفاصيل أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا"



وتعد أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.