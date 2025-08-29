ورش فنية متنوعة في ختام القافلة الثقافية بقرية البوصيلي بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية والفنية التي نظمتها عبر المسرح المتنقل بقرية البوصيلي التابعة لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة الهادف إلى نشر الوعي الثقافي والفني بالقرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.

وفي الجانب التثقيفي، نظمت محاضرة بعنوان ألقاها ريمون رفعت ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث تناول خلالها بأسلوب مبسط أهمية تعليم الأطفال مبادئ الزراعة منذ الصغر، وربطهم بالأرض كجزء أصيل من الهوية المصرية، إلى جانب توعيتهم بدور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة.

وأشار رفعت إلى أن ممارسة الزراعة بشكل عملي تنمي لدى الأطفال قيم الانتماء والصبر وتحمل المسئولية، وتغرس في نفوسهم حب الطبيعة واحترامها.

وشهدت الفعاليات عددا من الورش الفنية والحرفية التي شهدت مشاركة واسعة، حيث أقيمت ورشة خرز، وتلوين، وورشة كانسون وأساور من الفوم والستان، بالإضافة إلى ورشة كروشيه، ورسم على الوجه.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية بقيادة المايسترو.