نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان مسرح الطفل يواصل عروضه بـ "شجاعة نملة" ويستقبل أطفال الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى، دورة "الكاتب الراحل يعقوب الشاروني،"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بقصر ثقافة روض الفرج في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد اليوم التاسع من المهرجان تقديم العرض المسرحي "شجاعة نملة"، لفريق نادي مسرح قصر ثقافة المنصورة، إعداد وإخراج أحمد نصر، وشهده أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الدكتور مسعود شومان، الدكتورة سمر السعيد، الدكتور وائل عوض، الفنانة وفاء الحكيم، ومهندس الديكور محمد هاشم. وبحضور رضوي القصبجي، مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل، والمدير التنفيذي للمهرجان والمخرج عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومنسق عام المهرجان، بالإضافة إلى حضور جماهيري كبير من الأطفال وأسرهم.

العرض مأخوذ عن فيلم الكارتون "قصة حياة نملة"، وتدور أحداثه حول النملة الشجاعة التي تسعى لابتكار أساليب متطورة وذكية لجمع محصول النمل والذي يتشاركه معهم الجراد بقيادة "حبار" وفرقته، فتحاول البحث عن طرق لمحاربة الجراد والتخلص منه.

أعرب المخرج أحمد نصر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، موضحا أنه عمل على تحضير العرض لفترة طويلة لضمان ظهوره في أفضل صورة ممكنة، ووجه شكره للهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمها، متمنيا دوام النجاح لفريق العمل خاصة أن الأطفال يتمتعون بموهبة حقيقية وقدرات مميزة في الأداء.



وعن الموسيقى، أشار إلى أنه حرص على تنفيذ ألحان متناغمة تتماشى مع طابع العرض الذي صمم بروح الكرتون، حتى المشاهد الدرامية حملت نفس الروح المبهجة.

من ناحيتها، عبرت رحمة السيد، بطلة العرض عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المهرجان، بعد أن جسدت شخصية "الأميرة عطا"، أميرة النمل، وأشارت أن تشجيع المخرج كان له دور كبير في منحها شعورا جميلا وتجربة مميزة لن تنساها.

وقال مالك محمد، بطل العرض: أقدم شخصية "فارس"، الطفل الذكي المحب للتجارب والاختراعات، ويسعى دائما لتجربة كل ما هو جديد، رغم رفض مستعمرته التي كانت تريده أن يكتفي بجمع الحبوب مثل باقي النمل.

وقالت تولين محمد: سعدت كثيرا بتجسيد شخصية "فلة"، واعتبر مشاركتي على خشبة المسرح تجربة مميزة، خاصة أن الشخصية اتسمت بالطابع الرومانسي الممزوج بالكوميديا، بما يتناسب مع أجواء مسرح الطفل.

وأوضح مهندس الإضاءة طارق إيهاب أنه حرص على تنوع الإضاءة بما يتماشى مع طبيعة كل شخصية، مستخدما ألوانا مبهجة ومتنوعة، مع توظيف اللونين الأحمر والأزرق في مشاهد الشر لإبراز الجانب الدرامي ومنحها طابعا مختلفا.

فيما أشارت آية محمد عباس، مصممة الماكياج، إلى أنها استخدمت خامات طبية آمنة للأطفال وبأسلوب بسيط لا يخفي ملامحهم الطبيعية، وأضافت أنها حرصت على اختيار ألوان زاهية تتناغم مع الأزياء الكرتونية المبهجة لتعكس أجواء العرض وتمنح الشخصيات حضورا لافتا أمام الجمهور.

"شجاعة نملة" تمثيل: مالك محمد، رزان عمر، عبد الحميد محمود، رحمة السيد، فارس محمد، تاليا محمد، ريان حسام، تولين محمد، زياد أحمد، نادر شليوة، أحمد النبوي، آدم أحمد، چنى مجدي، يحيي وائل، زين محمد، ريتاچ أبو بكر، ميان شريف، تيم محمد، يس أحمد، يحيى زين العابدين، هنا مجدي، فريدة مجدي، منى فهمي، وأدهم أحمد.

إضاءة طارق إيهاب، ملابس محمد خليل، تنفيذ موسيقى سيف العجمي، ديكور محمود نبيل، ماكياج ومدير خشبة العرض أية محمد، مخرجان منفذان نيرة فهمي، وطارق إيهاب، مساعدو إخراج أحمد وائل، نور أمل، محمد محروس، ومحمد عزت.

وسبق العرض المسرحي مجموعة من الأنشطة الفنية ضمن برنامج "بلغت السابعة" بمشاركة عدد من أطفال الأزهر الشريف، شملت فقرة رسم على الوجه بعنوان "وجوه مبتسمة" نفذتها فاطمة تمساح وضحى بهجت، وورشة إكسسوارات تضمنت تصميم أساور باستخدام الخرز والعيدان القطيفة قدمتها منى عبد الوهاب، بالإضافة إلى ورشة تشكيل الصلصال بعنوان "مغامرات فنية" قدمتها شيرين عبد المولى، وفقرة مسرح عرائس لفرقة أجيال، تفاعل معها الحضور.

المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل ينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، الرئيس التنفيذي للمهرجان، والإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، مدير المهرجان، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية الستة التابعة للهيئة، وتقدم جميع عروضه بالمجان على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ويأتي المهرجان كتتويج لعام كامل من العمل والإبداع داخل الأقاليم الثقافية، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على ترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.

وتتواصل الفعاليات اليوم الجمعة مع عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "ملك الغابة وبيت الفيل" لفريق نادي مسرح قصر ثقافة السادات، من تأليف أسامة عبد السلام وإخراج أميرة محمد، ويعرض في الثانية ظهرا، والثاني "أمادو" لشريحة قصر ثقافة ببا، من تأليف محمد زناتي وإخراج محمود أبو الغيط، ويعرض في الثامنة مساء.