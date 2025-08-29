كريم فهمي يشكر جمهوره ونهاية ٢٢٠ يوم المفتوحة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل ٢٢٠ يوم تريند منصات التواصل الاجتماعي بسبب النهاية المفتوحة للأحداث المسلسل والتي أثارت الجدل بعد ظهور مفاجيء لكريم فهمي في شخصية رجل كبير السن على أنغام أغنية طبع الحياة للنجم عمرو دياب وهو يقول "اليأس بيجيب موت والأمل بيدينا حياة وانت اللي بتختار النهاية".



وتصدرت الحلقة الأخيرة التريند بعد تساؤل العديد من الجمهور لمعنى النهاية مع الإشادة الكبيرة بأبطال واحداث المسلسل والتي تجاوب معها كريم فهمي على خاصية الستوري قائلا "الحمدلله وشكرا للجميع".



يذكر أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويعرض على منصة شاهد ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.