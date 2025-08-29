نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة "رواد الخوروبو" الفلكلورية تقدم عروضها بالقاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة وزارة الثقافة لتكثيف التعاون الثقافي الدولي، نظمت الادارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة، وبالتنسيق مع سفارة فنزويلا بالقاهرة عدد من الحفلات الموسيقية الفلكلورية لاحدى الفرق الفنية الفنزويلية المميزة في اطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات المصرية – الفنزويلية على مسارح السامر بالعجوزة وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ومكتبة مصر العامة بالجيزة خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري.

حيث قدمت فرقة "رواد الخوروبو" الفلكلورية عرضًا فنزويليًا مميزًا تضمن رقصات شعبية وإيقاعات لاتينية عكست ملامح الهوية الثقافية الفنزويلية، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

وشهد الحفلات حضور السفير ويلمارأومار بارينتوس- سفير فنزويلا بالقاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، حيث أكد السفير في كلمته أن الفن يمثل جسرًا للتواصل بين الشعوب، وأداة لتعزيز العلاقات الإنسانية والدبلوماسية.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا على دور القوة الناعمة في مد جسور التعاون الدولي، وإبراز دور الثقافة والفنون كملتقى لكل الحضارات.