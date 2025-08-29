ذكرى مصطفى متولي.. عمل فني كان وش السعد عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 29 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى متولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1949، وترك بصمة كبيرة بأدواره رغم عدم تقديمه البطولة المطلقة، يعد أحد أبرز الوجوه الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون المصري، واشتهر بتقديم أدوار الشر المتنوعة.

حياة مصطفى متولي الشخصية

وُلد مصطفى متولي في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج من معهد الفنون المسرحية، ليشق طريقه في عالم التمثيل وبالفعل استطاع أن يحجز لنفسه مكانًا هامًا وسط كبار نجوم الفن، تزوج من إيمان شقيقة عادل إمام، بعدما أعجب بها، وأنجب منها أبناءه عادل وعصام وعمر، مما جعل له ارتباطا وثيقا مع الزعيم.

عمل فني كان وش السعد علي مصطفى متولي

وكان للراحل مصطفى متولي دور كبير في نجاح مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حيث برع في تقديم شخصية محفوظ سردينة، ورغم كونه دور شر، إلا أن المشاهد لم يكرهه، بل كان منبهرًا بالأداء الراقي الذي يقدمه في العمل، حتى أنه اعتبر الدور وش السعد عليه.

مسيرة مصطفى متولي الفنية

كانت بداية مصطفى متولي الحقيقية في عالم الفن من خلال أدوار صغيرة، حيث شارك كـ كومبارس في أعمال مثل خلي بالك من زوزو، دائرة الانتقام وضربة شمس، كما قدم أيضًا بعض المسلسلات الهامة في بداياته مثل لا يا ابنتي العزيزة، زيارة ودية، لن أعيش في جلباب أبي، بكيزة وزغلول، الشوارع الخلفية، قدم مصطفى متولي أكثر من 200 عمل فني خلال 30 سنة من العطاء المستمر.

اعمال مصطفى متولي والزعيم عادل إمام

قدم مع الزعيم عادل امام 17 عملًا منها: جزيرة الشيطان، رمضان فوق البركان، عنتر شايل سيفه، النمر والأنثى، سلام يا صاحبي، واللعب مع الكبار، حتى آخر أعماله كانت مع الزعيم بمسرحية بودي جارد.

سبب وفاة مصطفى متولي

رحل مصطفى متولي في 5 أغسطس عام 2000، على إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء مشاركته في عرض مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام، حيث كان رحيله خسارة كبيرة للفن المصري.