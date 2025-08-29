تعرف على موعد حفل أحمد سعد في لندن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد سعد، لـ إحياء حفل غنائي ساهر له، في لندن، وذلك ضمن جولاته الفنية التي يقدم خلالها باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة.

موعد حفل أحمد سعد في لندن

ومن المقرر ان يحيي احمد سعد حفلا غنائيا في لندن يوم 13 نوفمبر المقبل،ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي سعد، خاصة من الجاليات العربية المقيمة في بريطانيا.

أحدث اعمال أحمد سعد

سبق، أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

تفاصيل أغنية "شفتشي"

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

كلمات أغنية شفتشي

وجاءت كلمات الاغنيه: " الله.. مانا حلو وعادي أهو، ما طلعت أنا هادي أهو، دا انا رايق خالص أهو، يا تري، إيه جديد حاصل هناهو؟، دانا دمي خفيف أهو، البوز والهم اختفوا، كات فين المشكلة، لا دي واضحة، باينة زي الشمس ف عز الظهر أهو، مين لما مشي، قلبت شفتشي، والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي، مين لما اختفي؟، راحت الشحتفة، ورحعنا لأيام الدلع والهنا والفرفشة"

اخر اعمال احمد سعد

وكان اخر اعمال احمد سعد هي اغنية "أشرار" مع دنيا سمير غانم ضمن فيلم "روكي الغلابة"، وجاءت كلمات الاغنيه كالتالي: "اللي بيحبونا على جنب، واركن على جنب التانيين، إحنا يا ناس نفسنا نتحب، بنوعية ناس حلوين، عايزين حد يكلم حد يتصرف لنا في الوحشين يبيعهم كيلو يبيعهم فرط بس يبقى حد أمين مش عايزين حوالينا أشرار، ولا حد ييجي علينا بخسارة، ناس سالكين حوالينا كتير، بس إنت محتاج لك نضارة"