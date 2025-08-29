نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مجسم.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ريم البارودي انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت صورتها بإطلالة جذابة بفستان مجسم.

أحدث ظهور لـ ريم البارودي

وظهرت ريم البارودي بفستان مجسم طويل باللون الأخضر، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تتناسب مع أطلالتها.

اعمال ريم البارودي في رمضان 2025

ومن ناحية أخرى، شاركت ريم البارودي في السباق الرمضاني الماضي 2025 بمسلسل جوما الذي شارك فيه بطولته عدد من الفنانين منهم، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، والذي تشهد بعض الصعوبات والأزمات التى يمر بها الثنائي في حياتهما، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

اخر اعمال ريم البارودي

وكان اخر اعمال ريم البارودي هو مسلسل بنات السباعي الذي تدور أحداثها حول 3 أخوات، ياسمين التي تعاني من عدم الإنجاب وإهمال زوجها لها، وأميرة التي تعيش مع زوج غير مسئول، وإيناس التي تعيش حرة وتستمتع بحياتها، ومع تتابع الأحداث يعرض المسلسل تفاصيل المشكلات التي تعاني منها كل واحدة منهن.

كما شاركت في مسلسل نقل عام الذي عُرض عام 2022، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي،وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: سميحة أيوب، محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا،ريم البارودي، والعمل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.