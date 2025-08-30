الكينج محمد منير يشعل الحماس بـ "بين البينين" في تعاون جديد مع روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت شركة روتانا عن استعدادها لطرح أحدث أغاني الكينج محمد منير بعنوان "بين البينين"، من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وذلك خلال فترة تواجد منير في ألمانيا.

وأكدت الشركة عبر بيان رسمي أن الأغنية تأتي ضمن عقد التعاون مع منير، وتحمل رؤية فنية جديدة تعكس تطور أسلوبه، وقد رافقها جلسة تصوير مميزة ستشكل مفاجأة لجمهوره.

ويُعد هذا العمل هو التعاون الرابع بين منير وروتانا، بعد نجاح أعمال سابقة أبرزها "أنا الذي"، التي لاقت صدى واسعًا وأظهرت روح منير الساخرة وخفة ظله.

ومؤخرا طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.

وتميزت الأغنية بأسلوب موسيقي حديث يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن، وقدمها "الكينج" بأسلوبه الغنائي الخاص وصوته الدافيء واستعرض فيها إحساسه المميز والمختلف دائمًا.