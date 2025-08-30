نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك زاهر تذيب القلوب برسالة مؤثرة لشقيقتها ليلى في عيد ميلادها في المقال التالي

قدمت الفنانة ملك زاهر واحدة من أجمل رسائل الحب والوفاء لشقيقتها ليلى زاهر في عيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها على إنستجرام مقطع فيديو يضم لحظات وذكريات جمعت بينهما منذ الطفولة وحتى اليوم، وأرفقته بكلمات عفوية مليئة بالمشاعر.

ملك وصفت ليلى بأنها ليست مجرد أخت، بل عالم كامل وسند لا يُقدّر بثمن، مؤكدة أن الرابط بينهما أعمق من مجرد علاقة أخوة أو صداقة، فهو رحلة عمر بدأت منذ مقاعد الدراسة وحتى لحظات الفرح والتخرج والزواج.

وفي كلماتها المليئة بالحنان، اعتبرت ملك أن ليلى هي ابنتها وفرحتها وأكبر نعمة في حياتها، مشددة على أنها تظل فخورة بها دائمًا، وتقف في ظهرها وتشجعها في كل خطوة.

كما عبّرت عن اشتياقها لها بعد انتقالها لبيت الزوجية، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن سعادتها بكونها تعيش الحب الذي تستحقه.

واختتمت ملك رسالتها برسالة حب خالدة قالت فيها: “إنتي كل حاجة ليا، فخري الأبدي، وأعظم حب في حياتي.. ومش عايزة غيرك دايمًا وأبدًا”.