نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي كرم تخطف القلوب بإطلالة أنيقة على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جذبت الفنانة هايدي كرم أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركتهم أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

وظهرت هايدي بلمسة أنيقة وعصرية، إذ ارتدت بلوزة سوداء بسيطة نسقتها مع بنطلون مشجر منح إطلالتها لمسة حيوية مميزة، لتنال إعجاب جمهورها الذي تغزل في جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات ترابية أبرزت ملامحها الطبيعية وجمال عينيها، واختارت لونًا ورديًا رقيقًا لشفتيها، بينما تركت شعرها البني القصير منسدلًا على كتفيها بإطلالة طبيعية زادت من جاذبيتها.

إطلالة هايدي الأخيرة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بخطواتها الجمالية وخياراتها الأنيقة في الظهور.