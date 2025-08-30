نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد ليلى أحمد زاهر الأول بعد الزواج برسالة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء مفعمة بالحب، احتفل المنتج والفنان هشام جمال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، حيث يعد هذا أول عيد ميلاد لها بعد زواجهما،وشارك هشام متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مجموعة صور جمعته بليلى، وأرفقها برسالة مؤثرة قال فيها: "بنكتشف الحياة سوا، وبنحقق أحلامنا، بشوفك بتكبري قدامي وبتلمعي، وفخور بيكي دايمًا شكرًا على دعمك ليا، وكل سنة وإنتي طيبة"، في إشارة واضحة لمدى اعتزازه بها ودورها في حياته.

ليلى أحمد زاهر على الساحة الفنية

من الناحية الفنية، تعيش ليلى أحمد زاهر فترة مميزة بمشوارها، حيث تنتظر عرض حكاية "هند" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وتظهر من خلاله بشخصية مؤلفة القصة هند عبد الله. ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، مؤمن نور، هاجر الشرنوبي، وآخرين.

وكشفت ليلى أن شخصية هند التي تجسدها ليست مجرد شخصية درامية، بل مستوحاة من تجربة حقيقية لفتاة واجهت معاناة وألماً قاسياً وخرجت منه أكثر قوة وصلابة.

وعبّرت ليلى عن إعجابها بالقصة قائلة في منشور سابق: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي هند الحقيقية اللي بنحكي قصتها الصعبة جدًا والمؤلمة جدًا جدًا."