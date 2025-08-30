نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عيد يرفض منطق الأرقام ويهدي غزة "تحية العز" بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ليلة مليانة موسيقى ورسائل إنسانية، وقف الفنان أمير عيد على مسرح مهرجان العلمين ليكسر القاعدة المعتادة عند النجوم فبينما يتسابق البعض في التفاخر بعدد المشاهدات أو حجم الجمهور، رفض أمير عيد فكرة "الأكثر والأفضل" معتبرًا أن قيمة الفنان الحقيقية لا تُقاس بالأرقام ولا بالمظاهر.

وقال عيد خلال الحفل: "الأرقام عمرها ما كانت معيار لقوة الفنان، الإنسان الفاضي من جوه هو اللي بيدور يملّى بره، وأرخص الحاجات هي اللي بتتباع أكتر".

وأضاف: "السوشيال ميديا بقت تورينا إننا مش عايشين، كل الناس بتتباهى بالفلوس والعربيات، لكن أمي علمتني إن الغنى الحقيقي إنك تملك حاجة الفلوس متشتريهاش"، في إشارة واضحة لقيم أبعد من الماديات.

ولم يكتفِ أمير عيد بالكلام، بل قدّم بصحبة فرقته كايروكي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "غزة العز"، جسّد فيه لحظات الألم والصمود لشهداء وضحايا العدوان على غزة، ليحوّل المسرح إلى مساحة تضامن فني ورسالة إنسانية للعالم. الفيلم عرض مشاهد واقعية تحمل مزيجًا من الألم والأمل، واستند إلى كلمات الراحل محمود درويش: "لو يذكر الزيتون غارسهُ.. لصار الزيت دمعًا".

الليلة دي أكدت إن الفن عند أمير عيد مش مجرد أغاني وحفلات، بل موقف ورسالة، وإن التضامن أحيانًا بيكون أقوى من أي رقم أو تصنيف.