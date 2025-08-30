نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تفجر مفاجآت: "عادل إمام غير حياتي.. وعبلة كامل مش محتاجة سوشيال ميديا علشان تفضل أيقونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في ظهور مليان صراحة وعفوية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي، كشفت النجمة مي عز الدين أسرار عن علاقتها بالزعيم عادل إمام والفنانة القديرة عبلة كامل، ووصفت اللحظات اللي جمعتها بيهم إنها من أثمن ما عاشته في مسيرتها.

وقالت مي: "الزعيم وقف جنبي وعلّمني كتير، استقبلني أنا ووالدتي في بيته، وعرّفني على أسرته، وكان بيتابع خطواتي بنفسه لما عملنا دلع بنات مع محمد إمام كان فرحان بينا جدًا وقالي إنتي عاملة شغل حلو"، مؤكدة إن دعمه ليها كان نقطة تحول في حياتها.

أما عن عبلة كامل، فأكدت إنها مدرسة فنية مش محتاجة أي أضواء أو منصات علشان تفرض نفسها: "المشاهدة لعبلة كامل بالدنيا، وجودها مميز وقوي من غير لبس مبالغ فيه ولا ميكاب ولا حتى سوشيال ميديا، وهي في الحقيقة هادية جدًا وبتتكسف عكس اللي بيبان على الشاشة"، مضيفة إنها بتحترم قرارها بالابتعاد للحفاظ على خصوصيتها وسلامها النفسي.

آخر أعمال مي عز الدين

الجدير بالذكر إن مي عز الدين حققت نجاح كبير في موسم رمضان 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، من إخراج وتأليف تامر محسن، وبمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم آسر ياسين وأشرف عبد الباقي.