نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندها 95 سنة وحاطة ليها كاميرات في بيتها.. نجوى كرم تكشف عن علاقتها بوالدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنانة نجوى كرم عن علاقتها بوالدتها، وصرحت عن طبيعة العلاقة الاستثنائية بينهما، كما أكدت على أن الفن رسالة وليس مهنة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

تصريحات نجوى كرم

وقالت نجوى كرم: "الفنان اللي بيغني عشان يجيب فلوس بس هو بيعتبرها مهنة فقط.. وأنا بعتبرها رسالة كتير برفض عروض غناء كبيرة بسبب ده".

وتابعت نجوى كرم: "أوعوا تودوا أهلكم لدار مسنين.. ربنا هيغضب عليكم، وأنا أمي عندها 95 سنة وحاطة ليها كاميرات في بيتها عشان أحميها من فوبيا الخوف اللي عندها.. وشيلتها لوحدي من يومين وحسيت بحاجة في ضهري بعدها، بس طنشت لأن الحاجة اللي تحصل من ورا الأم فيها شفاء".