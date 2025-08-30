نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو عادل: «المسرح أجمل حاجة في الدنيا وكل أحلامي مرتبطة به» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان ميدو عادل أن ارتباطه بالمسرح يظل الأقوى رغم انشغاله بأعمال درامية وسينمائية مختلفة، مشيرًا إلى أن العمل على خشبة المسرح بالنسبة له لا يرتبط بالعائد المادي بقدر ما يرتبط بالشغف والحب.

تصريحات ميدو عادل

وأوضح ميدو عادل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "مش كل حاجة بنعملها مرتبطة بالعائد المادي.. ساعات الفنان بيختار المكان اللي بيرتاح فيه، المكان اللي يلاقي نفسه فيه، بالنسبة لي المسرح هو الأقرب، هو الجيم بتاع الممثل، المكان اللي بيعلّمك ويخليك تعيش التجربة الحقيقية"، مضيفًا أنه يتمنى أن يظل مرتبطًا بالمسرح طوال حياته.

وكشف الفنان ميدو عادل عن جانب آخر من شخصيته، وهو خجله من التصوير الفوتوغرافي والظهور في البرامج التلفزيونية في بداياته، قائلًا: "دي أول مرة أقولها.. زمان كنت بتكسف أطلع في برامج، كنت حاسس إن شغلتي التمثيل بس، مش إني أتكلم عن نفسي، لكن مع الوقت اكتشفت إن ده جزء من خبرة المهنة، وإنك لما تعرف تعبر عن نفسك ده بيفرق معاك جدًا".

وأضاف ميدو عادل، قائلًا: "بقيت أطلع في البرامج اللي بحس فيها براحة وبقدر أتكلم بطبيعتي، لكن في أوقات بحس إن بعض الفنانين بيضطروا يلبسوا ماسك أو قناع عشان يتكلموا، وده بيخليني مش مرتاح.. أنا شايف إن التمثيل هو شغلتي الأساسية، والباقي مجرد مكملات".

واعتبر ميدو عادل أن نجاح الممثل على خشبة المسرح يظل مختلفًا عن أي تجربة أخرى، لأنه يعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يمنحه شعورًا استثنائيًا بالنجاح والتقدير الفوري من المشاهدين.