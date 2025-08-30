عودة مفاجئة.. المنتج محمد حامد يتراجع عن الانفصال ويعلن رجوعه لزوجته ريم رأفت

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة غير متوقعة، قلب المنتج محمد حامد الأجواء رأسًا على عقب بعد ساعات قليلة من إعلان خبر انفصاله عن زوجته ريم رأفت، حيث عاد ليؤكد ارتباطهما من جديد.

منشور محمد حامد

ونشر حامد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك صورة جمعته بريم، مرفقًا معها رمز القلب في إشارة واضحة لطي صفحة الخلاف وعودة العلاقة بينهما إلى مسارها الطبيعي.

في المقابل، قامت ريم بحذف المنشور السابق الذي أعلنت فيه خبر الانفصال، ما يعزز فكرة أن الخلاف لم يتعدَّ كونه سحابة عابرة.

وكانت ريم رأفت قد فاجأت جمهورها قبل ساعات بكتابة منشور على فيسبوك أعلنت فيه الانفصال، مشيرة إلى أن الطلاق سيتم قريبًا، قبل أن يتبدل المشهد سريعًا، ويعود الثنائي ليظهرا مجددًا في صورة تعكس استمرار ارتباطهما.