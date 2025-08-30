الارشيف / فن ومشاهير

بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد

0 نشر
0 تبليغ

  • بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد 1/5
  • بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد 2/5
  • بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد 3/5
  • بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد 4/5
  • بحضور نجوم الفن والرياضة.. إيهاب توفيق يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلًا غنائيًا مميزًا يعد من أقوى حفلات الصيف في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك بحضور جماهيري كامل العدد.

تفاصيل الحفل

 

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير أعماله المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة مميزة من أغانيه ومنها "سحراني"، "عدي الليل"، "مالهمش في الطيب"، و"تترجي فيا الناس" التي لاقت تفاعلًا واسعًا، بالإضافة إلى أغاني مثل "سنة حلوة"، "مراسيل"، و"أسمراني".

e10d915287.jpg
1a6996fe8c.jpg
a2e7a03b26.jpg
3a849baa36.jpg

حضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة مثل اللاعب محمد زيدان، والمخرج طارق العريان، والكاتب مدحت العدل، ورجل الأعمال محمد فاروق عضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والممثلة جومانا مراد.

 

شهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين ملأوا المكان بالكامل، وأعاد إيهاب توفيق الجمهور إلى أجواء التسعينات بحسه الفني المميز وأداءه الحماسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا