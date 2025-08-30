نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي يقدم بلاغًا للنائب العام ضد شاب انتحل شخصيته على تيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد التاجي على حقيقة امتلاكه حسابًا على تطبيق تيك توك، حيث أكد الفنان أن هناك شخصًا ينتحل صفته ويجمع أموالا باسمه من خلال هذا التطبيق، لذلك قرر تقديم بلاغًا للنائب العام ضد هذا الشاب.

تصريحات محمد التاجي

وقال التاجي في تصريحات لبرنامج "بنظرة تانية" مع الإعلامي محمود الجلفي عبر فضائية الشمس 2: ليس لدي حساب على تيك توك من الأساس، وفوجئت في الآونة الأخيرة بالعديد من الأصدقاء يتحدثون معي عن حسابي الجديد على تيك توك، فأخبرتهم أن ليس لدي حساب، وتبين لي أن أحد الأشخاص قام بانتحال شخصيتي، وبدأ يحصل على الأموال من الناس بإسم محمد التاجي، ولذا فقد تقدمت ببلاغ ضده، وأوصيت المحامي الخاص بي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتطرق التاجي للحديث عن مشاركته في فيلم ديل السمكة عام 2003 للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج سمير سيف، قائلًا: قدمت مشهدًا خارجًا خلال أحداث العمل، لكنني فوجئت به بعد قراءة السيناريو، وهو ما جعلني لا أستطيع رفضه، فقمت بتنفيذ تعليمات المخرج لأنه المسؤول الأول عن العمل.

وتابع: الرقابة أنقذتني بشكل كبير في فيلم ديل السمكة، حيث حذفت أكثر من نصف المشهد، وهو ما جاء في صالحي بشكل كبير، لكنني لم أكن راضيًا عن تقديم هذا المشهد خلال أحداث العمل، وطلبت من زوجتي وبناتي عدم حضور العرض الخاص للفيلم، حتى لا يشعرن بالخجل من المشهد.