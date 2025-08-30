نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العيسوي بعد توليه وكيل ثاني لنقابة الموسيقيين: أواصل العمل بإخلاص لتحقيق النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع مؤخرا الاختيار على الفنان أحمد العيسوي ليكون وكيل ثانى لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بعد عامين من النجاح في لجنة العمل.

وأعرب الفنان أحمد العيسوي عن سعادته البالغة بتعيينه وكيلًا ثانيًا لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد جلسة إجرائية عُقدت مؤخرًا داخل النقابة.



وأكد العيسوي في تصريحات صحفية أنه يشعر بالفخر والثقة لتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى أن تعيينه يُعد تتويجًا لجهوده ومسيرته داخل النقابة، ومؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح في مهمته وخدمة أعضاء النقابة والارتقاء بالعمل النقابي.



وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية.



وأعلنت مؤخرا نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة بتشكيلها الجديد، وذلك فى إطار تنظيم العمل النقابى ووضع الهيكل الإداري لمجلس الإدارة، وجاء التشكيل كالتالي: الهيئة الإدارية العليا الوكيل الأول: الفنان حلمي عبد الباقي، الوكيل الثاني الفنان أحمد العيسوي، السكرتير العام الدكتور أحمد أبو المجد، السكرتير المساعد الفنانة نادية مصطفى.



لجنة العمل: برئاسة الدكتور علاء سلامة، وبوكالة كل من: الفنان محمد صبحي، الفنان منصور هندي، والفنان أيمن أمين.

مشرف الأقاليم: الفنان علي الشريعي.

لجنة الخدمات: وتضم كلًا من: منصور هندي، محمد صبحي، وأيمن أمين.

لجنة الإسكان: برئاسة الفنانة نادية مصطفى.

أمين الصندوق: خالد بيومي.

العلاقات العامة للشؤون الفنية: الفنانة نادية مصطفى.

لجنة الرحلات: وتتكون من: الفنانة نادية مصطفى، ومحمد صبحي.

يأتي هذا التشكيل لبدء مهامه، بهدف تطوير العمل النقابي وخدمة أعضاء النقابة في مختلف المجالات.