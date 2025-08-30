كل ما تريد معرفته عن الحكاية الرابعة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور اليوم عرض أولي حلقات الحكاية الرابعة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، التي تحمل اسم هند، وتقوم ببطولتها ليلى أحمد زاهر.

موعد عرض الحكاية الرابعة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن المقرر عرض أولي حلقات "هند" الحكاية الرابعة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، اليوم السبت، على منصة Watch IT، وقناة dmc، حيث يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء في الساعة 7 مساء.

أولى أعمال ليلى زاهر بعد الزواج

وتعد حكاية هند، أولى أعمال ليلى زاهر بعد زواجها من المنتج هشام جمال في أبريل الماضي، وتضم قائمة أبطال العمل كل من: ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، عزت زين، ومن إخراج خالد سعيد.

حكايات ما تراه ليس كما يبدو

ومسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط، والحكايات هي: فلاش باك، بتوقيت 2028، Just you، هند، ديجافو، نور مكسور، الوكيل.

أحدث أعمال ليلى أحمد زاهر

ويذكر أن أحدث أعمال ليلى أحمد زاهر هو مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة أشرف عبدالباقي، والمسلسل مكون من عشر حلقات فقط، ويضم كل من: ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، مروان المسلماني، فادي السيد، علاء عرفة، قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي.