نوفمبر المقبل.. أمير كرارة في أولى تجاربه بعالم دراما المنصات

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الفنان أمير كرارة من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «ظروف غامضة»، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

موعد عرض مسلسل «ظروف غامضة»

ومن المقرر عرض مسلسل «ظروف غامضة»، يمثل أولى تجارب أمير كرارة في عالم دراما المنصات، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

قصة مسلسل ظروف غامضة

يدور في إطار رعب تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويقدم خلاله أمير شخصية حسن، بودكاستر يبحث ويحلل ألغاز الماورائيات والمواقف الغامضة، وهو متزوج من آية سماحة خلال أحداث العمل، والتي تلعب دور محامية.

أبطال مسلسل ظروف غامضة

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويضم آية سماحة وصدقي صخر، أحمد عبدالحميد، عايدة فهمي، محمد المولي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة في الدراما مسلسل بيت الرفاعي، الذي عُرض رمضان 2024، ويدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، وقدم أمير كرارة خلاله دور دكتور يُتهم بقتل والده في بداية الأحداث مما يزيد أزماته.

بينما كان اخر اعماله في السينما هو فيلم الشاطر، ويجسد أمير خلاله شخصية دوبلير مشاهير stunt coordinator، وهو الشخص الذي يؤدي مشاهد الأكشن والمعارك بدلًا من النجوم، فيما تعمل هنا الزاهد في أكثر من مهنة خلال الأحداث، منها عاملة في السيرك وراقصة، ويختطف أمير خلال الأحداث هنا وتطاردهما عصابة كبيرة في تركيا.