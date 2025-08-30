4 سبتمبر.. طرح فيلم المشروع X على يانغو بلاي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة يانغو بلاي، عن عرض فيلم «مشروع X»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وذلك يوم 4 سبتمبر المقبل.

أماكن تصوير فيلم المشروع X

سبق،وتم تصوير فيلم المشروع X في عدة دول من بينها مصر، تركيا، وإيطاليا مستخدما أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، ليصبح أول فيلم عربي صُوِّر بتقنية IMAX، في إنجاز غير مسبوق في العالم العربي.

قصة فيلم المشروع X

وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض مغامرة مثيرة تمتد من أهرامات الجيزة إلى الفاتيكان، في سعيه لإثبات نظرية جريئة تفترض أن الهرم الأكبر لم يُبنَ كمجرد مقبرة ملكية، بل لغرض أكثر عمقًا وغموضًا، رحلة البحث تقوده إلى أسرار قد تغيّر نظرة العالم إلى أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ.

ابطال فيلم المشروع X

يشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين صبري، إياد نصار، وأحمد غزي، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.

أحدث أعمال كريم عبد العزيز

ويذكر أن أحدث أعمال كريم عبدالعزيز فيلم the 7 dogs، الذي يواصل تصويره، يعد من أبرز الأعمال المنتظرة، حيث يجمع بين الأكشن والتشويق، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم هنا الزاهد وتارا عماد بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، الفيلم قصة تركي الشيخ ومن إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal واللي كان اخر اعمالهم فيلم Bad boys 3.