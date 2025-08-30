فيلم الكراش.. أحدث أعمال شيرين رضا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة شيرين رضا مؤخرًا على بطولة فيلم الكراش، بطولة أحمد داود وميرنا جميل، ومن إخراج محمود كريم.

أبطال فيلم الكراش

وفيلم الكراش من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ويشارك في الفيلم بجانب داود وميرنا، كل من: شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرين.

قصة فيلم الكراش

ويجسد داود خلال الأحداث دور محاسب، فيما تظهر ميرنا جميل في دور بيزنس وومن، شيرين رضا تجسد دور والدة ميرنا جميل خلال الأحداث، والعمل يدور حول فكرة الحب من أول نظرة، عندما تقابل شخصًا وتُسحر به.

أحدث أعمال شيرين رضا

ومن ناحية أخرى، تشارك شيرين رضا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة، الذي انطلق عرضه بالسينمات يوم 16 يوليو الماضي، والعمل يحقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، حيث تجاوزت إيراداته 90 مليون جنيه.

آخر أعمال شيرين رضا

وكان آخر أعمال شيرين رضا هو فيلم في عز الضهر الذي عرض مؤخرًا في السينمات، ويعد أول عمل مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب للخلاص، والعمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية.