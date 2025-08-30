روبي تواصل تألقها بالعلمين الجديدة بحفل كامل العدد بحضور النجوم والمشاهير

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما داخل سكاي العلمين الجديدة، بحضور كامل العدد من الشباب من الجنسيات العربية.

حضرت روبي مرتدية فستانا أحمر قصير بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفل سكاي وكان ضمن الحضور المطرب والملحن مصطفى محفوظ والاعلامية والمخرجة اللبنانية نتالي مقبل وعدد من أبناء المشاهير.

قامت بتقديم فقرات الحفل الاعلامية اللبنانية ريتا مهنا التي أشعلت حماس الجمهور بإطلالتها وكلمة حماسية عن مشوار روبي ولونها الغنائي الذي تتميز به.

واشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية الشهيرة منها "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده"،" 3 ساعات متواصلة"،"حتة ناقصة"..وغيرها من قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي تفاعل معها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفي ختام فقرتها وجهت الشكر للجمهور ومنظم الحفل ميمي المنشاوي وكل من ساهم في خروجه بشكل مميز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل "اخواتي" الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية الأخير والعمل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي بمشاركة علي صبحي، وحاتم صلاح، ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.