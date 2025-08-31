نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين: "بطلت أطبخ بعد وفاة والدتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة مي عز الدين عن علاقتها بدخول المطبخ وعاداتها في تناول الطعام بشكل عام، مشيرةً إلى أنها ابتعدت عن فكرة إعداد الطعام بنفسها بعد وفاة والدتها، خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج «ضيفي» المذاع عبر قناة الشرق للأخبار.



وقالت مي عز الدين: «أنا بطلت أدخل المطبخ وأطبخ، كنت بطبخ لما ماما كانت عايشة، لأن الطبخ محتاج حب ومود حلو، ومينفعش تطبخ إلا لحد بتحبه من قلبك، أنا معنديش حد أطبخ عشانه دلوقتي.. زمان كنت بعمل لماما الله يرحمها، كانت هي كل دنيتي».

وكشفت مي بعض الذكريات من تعاونها مع الفنان محمد سعد، إذ قالت في تصريحاتها: «بحب بوحة أوي، ومحمد سعد كان طول ما هو ماشي بيتريق عليا، والكواليس في الشغل معاه حلوة، وكنّا بنتبسط في الشغل مع بعض».