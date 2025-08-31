قرار مفجع.. زوجة بروس ويليس تنقله لمنزل منفصل بعد تدهور حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، عن أصعب قرار في حياتها بعد معاناة زوجها مع الخرف الجبهي الصدغي الذي شُخص به قبل أكثر من عامين، مؤكدة أن المرض غيّر حياة عائلتهم بالكامل.

وقالت هيمينغ، في مقابلة مع قناة "ABC"، إن ويليس لم يعد قادرًا على الحركة أو التواصل كما كان من قبل، بعدما أثّر المرض بشكل مباشر على دماغه، مما أجبرها على نقله إلى منزل منفصل من طابق واحد مع فريق رعاية طبية لمتابعته على مدار الساعة.

ورغم هذا القرار المؤلم، شددت على أن ويليس ما زال قريبًا من عائلته، حيث يشاركهم الإفطار والعشاء يوميًا، ويعبّر عن مشاعره بعناق وقبلة وإمساك الأيدي. لكنها لفتت إلى أن شخصيته تغيّرت بشكل كبير، بعدما كان رجلًا مرحًا كثير الكلام، أصبح أكثر صمتًا وانعزالًا، مع بقاء لحظات نادرة تعكس ضحكته وشرارته القديمة.

وأشارت إلى أن ويليس كان يتمنى ألا تتأثر حياة ابنتيهما بسبب مرضه، وهو ما جعلها تتخذ هذا القرار المؤلم، مضيفة: "تعلمنا التكيف وابتكرنا طرقًا جديدة للتواصل معه".

ومن المقرر أن تصدر هيمينغ كتابًا يوثق رحلتهم مع المرض بعنوان "الرحلة غير المتوقعة" في 9 سبتمبر المقبل.