"ما تراه ليس كما يبدو" يفرض نفسه على الترند مع انطلاقة حكاية "هند"

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" الأنظار منذ عرض الحلقة الأولى من حكاية "هند"، ليصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر مع الساعات الأولى للعرض.

وتفاوتت ردود الأفعال بين إشادة بالطرح المختلف والحبكة المشوقة التي جاءت بها الحكاية، وبين فضول كبير لمعرفة مسار الأحداث في الحلقات المقبلة، خاصة أن العمل يطرح قضايا اجتماعية وأسرية وقضايا تخص المرأة في قالب مليء بالتشويق والإثارة.

وتعد "هند" المحطة الرابعة من بين سبع حكايات يقدمها المسلسل، حيث أثنى المتابعون على تصاعد الأحداث منذ البداية، معتبرين أن المسلسل يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الجاري.

ويواصل "ما تراه ليس كما يبدو" تعزيز حضوره القوي على الساحة الفنية، سواء من خلال نسب المشاهدة المرتفعة أو من خلال التفاعل المكثف عبر منصات السوشيال ميديا، مما يعكس نجاح فكرة المزج بين حكايات متنوعة داخل عمل واحد قادر على جذب شريحة واسعة من المشاهدين.

جدير بالذكر أن حكاية "هند" يقوم ببطولتها ليلى زاهر، حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، وعزوز عادل، وهي من تأليف هند عبدالله، إخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

