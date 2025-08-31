فيلم الرعب Weapons يواصل الزحف نحو القمة عالميًا ويتخطى الـ250 مليون دولار

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصل فيلم الرعب الأمريكي Weapons تعزيز نجاحه في شباك التذاكر، بعدما حصد 12 مليون دولار إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، لترتفع حصيلته داخل الولايات المتحدة إلى 84.2 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته عالميًا حاجز الـ250 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أنجح أفلام الرعب هذا العام.

الفيلم من بطولة سكارليت شير، جوليا جارنر، كاري كريستوفر، جيسون تيرنر، جوش برولين، بينيديكت وونج، آني جولز، علي بيرش، مايكل جين كونتي، وأوستن أبرامز، ويجمع بين الرعب النفسي والتشويق البوليسي في قالب مليء بالإثارة.

تدور أحداث Weapons في بلدة أمريكية هادئة تهتز حياتها المستقرة حين يختفي فصل دراسي كامل بقيادة جوستين غاندي، ولا ينجو سوى طفل واحد من المصير الغامض. وبينما يسود الذعر المجتمع، ينطلق سباق محموم لفك خيوط هذه المأساة: هل ما حدث نتاج قوة خارقة، مؤامرة بشرية، أم تهديد مجهول أكثر رعبًا مما يتصور الجميع؟

هذا النجاح الجماهيري يؤكد أن Weapons لم يعد مجرد فيلم رعب تقليدي، بل ظاهرة سينمائية استطاعت أن تحبس أنفاس المشاهدين حول العالم.