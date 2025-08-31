نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة "العائلة الخارقة" إلى الشاشة الكبيرة بجزء ثالث مرتقب عام 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت شركة بيكسار للإنتاج السينمائي عن خطتها لطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة The Incredibles، حيث من المقرر أن يشاهد الجمهور العمل الجديد في دور العرض العالمية عام 2028.

ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزآن السابقان؛ إذ طُرح الجزء الأول عام 2004، تلاه الجزء الثاني في 2018، ليشكّلا معًا علامة بارزة في عالم أفلام الأبطال الخارقين الموجّهة للأسرة.

الفيلم المنتظر سيعيد تقديم العائلة الخارقة المحبوبة في مغامرة جديدة، مع مزيج من الكوميديا والإثارة والمواقف العائلية، بينما تواصل بيكسار تطوير تقنيات الرسوم لتمنح المشاهدين تجربة بصرية أكثر تميزًا.

ومن المرجح أن يعود عدد من النجوم الذين قدموا أصوات الشخصيات في الأجزاء السابقة، مثل كريج تي. نيلسون، هولي هانتر، وصامويل إل. جاكسون، ما يزيد من حماس الجمهور الذي ارتبط بهذه الشخصيات على مدار عقدين.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن تفاصيل القصة أو موعد الإصدار الدقيق، إلا أن التوقعات تشير إلى تركيز الأحداث على تطور شخصية الأبناء وقدراتهم الخارقة، بما يضيف بُعدًا جديدًا لحبكة الفيلم ويجعل منه محطة مهمة في مسار السلسلة.