ياسمين رئيس: "معندناش تأمين في شغلانة الفن"

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن أسرار في الفنية خلال تصريحات إذاعية لها، مشيرة إلى التغير الكبير طرأ على نظرتها لمجال العمل الفني منذ بداياتها وحتى اليوم.

تصريحات ياسمين رئيس

وقالت ياسمين رئيس: "أنا نفسي أكتب حكايتي مع الفن.. ونظرتي للشغلانة اختلفت عن أول ما بدأت، في البداية مكنتش فاهمة كنت داخلة أمارس هوايتي، ومش عارفة أنا داخلة أعمل إيه ولا أنا فين".

وتابعت ياسمين: "بدأت بحاجة بحبها، مش شغل، لكن الموضوع مش كده.. لازم يكون فيه فكر وترتيب، وحاجات تنفع وحاجات متنفعش، وناس أكبر مني وناس أصغر مني. حاجات كتير اتعلمتها مع الوقت".

وأردفت: "نفسي يقدروا الإنسان أكتر من الوقت. الفنانون بدأوا يضغطوا على نفسهم جدًا، وبيبقوا شباب وتعبانين".

وأضافت: "للأسف، معندناش تأمين في شغلانة الفن، فبتمنى يكون فيه تأمين على الفنانين".