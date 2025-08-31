الارشيف / فن ومشاهير

كل ركن تحول لبلاتوه..مهندس ديكور 220 يوم يروى قصة عمارة آدم بقلب مصر الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف يحيى علام، مهندس ديكور مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي وصبا مبارك، تفاصيل التعديلات التي أُجريت على عمارة آدم الشهيرة التي تم تصوير عدد من مشاهد العمل بها.

 

تفاصيل بيان مهندس الديكور يحيي علام

 

وأوضح يحيى علام، في بيان له، أنه أجرى العديد من الديكورات الحية إنه تم اختيارعمارة آدم في قلب مصر الجديدة، قائلًا: عمارة آدم في 40 شارع عثمان بن عفان في قلب مصر الجديدة بميدان الإسماعيلية، تم فيها تصوير مسلسل 220 يوم ليدور فيها معظم احداث المسلسل

وتابع يحيى علام: المميز في مسلسل 220 يوم أن واحد من الأبطال المحورية في العمل كان العمارة نفسها، لأنها اتصور فيها شقة أحمد ومريم الأبطال الرئيسيين، وكمان مطعم مريم وإستوديو التحميض اللي ظهر خلال الأحداث، وكمان شقة شخصية ماجدة هي ام احمد.

3ef4c3cd41.jpg
50d9c53aff.jpg
27ea5de71f.jpg
bac37021cc.jpg
0a3db57866.jpg
57160e591f.jpg
a16a03acf2.jpg

وواصل: في عدد من المشاهد ظهرت العمارة نفسها خارجي وظهر المدخل الخاص بها والعلاقات بين الشخصيات الدرامية كلها والتغيرات في الأحداث كلها تمت في عمارة آدم، العمارة حولت كل ركن فيها لبلاتوه تصوير من اول المدخل إلى الروف.

89491f461f.jpg
5ad6cfaeb6.jpg
8fd169e81f.jpg
134bc63f51.jpg

واستكمل: أعدنا توزيع الفراغات كلها في الشقة اللي اتعمل فيها ديكور بيت أحمد ومريم، اتعمل ديكور مرتين علشان فترة الرواية والفترة الحالية، أعدنا الدهانات وبالتة الالوان وخليناها مبهجه أكتر وملائمه للزمن الخيالي للرواية، وخلقنا الفراغ الخاص بغرفة بهية، ونفس الشقة بعد ما انتهينا من التصوير فيها اتغير الديكور بالكامل عملنا ديكور شقة ماجده وهي شخصية ام احمد في نفس الشقه، وحولنا سطح البيت لمطعم مريم، كل ده كان ديكورات حية في العمارة نفسها، متعملتش في البلاتوه ولكن اتعملت في موقع حقيقي وطبيعي في قلب مصر الجديدة علشان نستفيد من العالم الخارجي بتاع العمارة والخلفيات الحقيقية من العماير والشوارع والعربيات، ويبقى المشروع يبان أنه حي وحقيقي جدًا.

eb952c46fa.jpg
0071e15852.jpg
2ca9318d37.jpg
51d2c32678.jpg
d8844fd17e.jpg
e4ffa9681c.jpg


أعمال مهندس الديكور يحيى علام


يذكر أن أخر أعمال يحيى علام، كل من مسلسل الأمير "ظل حيطة"،  امبراطورية م، خمس جولات، دكة العبيد، راجعين ياهوى، منعطف خطر، لعبة النسيان، زي الشمس، ليالي أوجيني، الحساب يجمع، فوق مستوى الشبهات، نصيبي وقسمتك، سكر مر.


تفاصيل مسلسل 220 يوم

 

مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، ميرا دياب، محسن محي الدين، حنان سليمان، عايدة رياض، جمال عبد الناصر، يوسف رأفت وآخرين، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

