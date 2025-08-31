الارشيف / فن ومشاهير

حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 13

0 نشر
0 تبليغ

  • حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 13 1/4
  • حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 13 2/4
  • حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 13 3/4
  • حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 13 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - تكريم حنان مطاوع بمهرجان همسة للاداب والفنون فى دورته الــ 13 سبتمبر المقبل

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانه  « حنان مطاوع » أفضل ممثلة دراما خارج السباق الرمضاني عن دورها بمسلسل " صفحة بيضا " لجنة تحكيم  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 13،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

ebb9c4e012.jpg

وعقدت لجنة التحكيم  الدرامي بمهرجان همسه للاداب والفنون فى دورته الــ 13  لاختيار الأعمال الفائزه في السباق الرمضاني 2025.

67fd0b5405.jpg

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والمخرج القدير إبراهيم الشوادي. 
َ
وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025. 
 

940a52dd64.jpg


وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13.

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ ايام.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل"، ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا