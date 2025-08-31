الارشيف / فن ومشاهير

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل حماقي الأضخم في "مراسي" بحضور أسرته ونجوم الفن والمشاهير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل حماقي الأضخم في "مراسي" بحضور أسرته ونجوم الفن والمشاهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل حماس الجمهور بأغانيه المميزة وأم الدنيا .. وسر بكائه مع أغنية "ولا ليلة من لياليك"

شهد حفل الميجا ستار محمد حماقي بمهرجان ليالي مراسي - والذي وصف بالاضخم والأكثر رقيا فى العلمين الجديدة - العديد من المواقف الحماسية والمؤثرة بحضور غير مسبوق من مختلف الجنسيات العربية وعدد من نجوم الفن المشاهير.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر والفنان مصطفي خاطر وكان ضمن الحضور عدد من أفراد أسرته منهم زوجته نهلة الحاجري وابنتهما فاطمة وشقيقه طارق بالإضافة إلى حماة حماقي سيدة الأعمال فاطمه دره والمطربة نفين رجب شقيقة غادة رجب.

وصعد حماقي على خشبة المسرح وسط حالة حماسية من  هتافات وصيحات الإستقبال الحار حيث إفتتح وصلته بأغنية" نفسي ابقي جنبه" وعلى مدى قرابة الساعة ونص الساعة اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا مالامة"  ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"،"أدرنالين " و"قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، "مابلاش" مرتين تلبية لرغبات الجمهور بالاضافة إلى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".

وتأثر حماقي باكيا خلال تقديمه أغنية "ولا ليلة من لياليك" حيث تساقطت دموعه.. وأشار بعض المقربين إلى ان كلماتها تذكره بفقدان والده والظروف الصعبة التي مر بها دون وجوده فى حياته.

وقبيل انتهاء الحفل حرص حماقي على توجيه تحية لاسرته وابنته فاطمة "طومي" وأختتم بأغنيته الوطنية الشهيرة "أم الدنيا" وسط المزيد من آجواء البهجة والحماسة.

على جانب حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.. بالإضافة إلى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام ".

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد خلال شتاء عام 2025 الجاري خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.

أحمد صلاح

