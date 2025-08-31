نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلين.. تعرف على أحدث أعمال نور إيهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة نور إيهاب مؤخرا نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي 2025، بمسلسل حسبة عمري، بطولة روجينا، وتعيش حاليا حالة من النشاط الفني حيث تشارك في عملين درامين.

مسلسل للعدالة وجه آخر

تواصل نور حاليًا تصوير مشاهدها بمسلسل للعدالة وجه آخر، بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، يظهر خلاله ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، بينما تقدم أروى جودة دور زوجته، ويشارك في المسلسل: ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، عابد عناني، فادي السيد، مينا نبيل، أمجد الحجار، وإسلام خالد، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تعاقدت نور إيهاب على تقديم بطولة الحكاية الأخيرة من حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والمسلسل مكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط، والحكايات هي: فلاش باك، بتوقيت 2028، Just you، هند، ديجافو، الوكيل، نور مكسور.

آخر أعمال نور إيهاب

وكان آخر أعمال نور إيهاب هو مسلسل حسبة عمري، بطولة روجينا، وظهرت خلاله في دور ابنه روجينا، التي تتزوج وتسافر إلى كندا في الحلقة الأولى، والمسلسل ناقش قضية حق الكد والسعاية، التي تمنح الزوجة العاملة عند الطلاق نصف ثروة زوجها، باعتبارها شريكة في العمل ورعاية المنزل.

كما شاركت في مسلسل 6 شهور بجانب نور النبوي، تدور أحداث العمل بشخصية مراد وهو شاب يتقدم لوظيفة العمل في شركة عقارات، ولكن يدخل في منافسة مع لطيفة التي قدمت دورها نور إيهاب، وتسابقه على تحقيق التارجت المطلوب منهما في العمل، وعلى أساسه سيستمر أحدهما في الوظيفة ويترك الآخر العمل.