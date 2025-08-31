نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن البلاسي يستأنف تصوير "وتر حساس 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف المخرج حسن البلاسي تصوير الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "وتر حساس"، والذي من المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة، ويشارك في بطولته كل من: غادة عادل، إنجي المقدم، ومحمد علاء، إلى جانب نخبة من الفنانين الجدد.

الجزء الأول، الذي عرض في 45 حلقة، تناول قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة بين ثلاث صديقات وهن صبا مبارك، إنجي المقدم، وهيدي كرم، والتي تدهورت علاقتهن بسبب الغدر والخيانة، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

في الجزء الثاني، من إنتاج المتحدة استوديوز وعرض ON، يشارك فنانون جدد أبرزهم: رانيا منصور، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، وإلهام وجدي، بجانب استمرار بعض نجوم الجزء الأول، وإخراج حسن البلاسي ووائل فرج.

في المقابل، يشهد الجزء الثاني غياب عدد من الأبطال أبرزهم: صبا مبارك لانشغالها بأعمال أخرى، جنا الأشقر بعد انتهاء شخصية "ليلى" بمقتلها في الجزء الأول، وأحمد جمال سعيد الذي جسّد شخصية "مازن" ودخل السجن في الأحداث.