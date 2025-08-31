نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت صورتها من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة جذابة، مرتديه فستان مجسم باللون الاسود، مكياج يعتمد علي أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم، تركت شعرها البني الطويل منسدلا.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، انتهت ياسمين صبري من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.

آخر أعمال ياسمين صبري

بينما اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

كما شاركت في فيلم المشروع X بجانب عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.