الليلة.. عمرو يوسف ضيف برنامج "الحكاية"

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو أديب الفنان عمرو يوسف الليلة في برنامجه الحكايه الذي يعرض على شاشة mbc مصر مساء اليوم الإثنين، وسيتحدث عن فيلمه الجديد والنجاح الذي حققه من خلال فيلمه الجديد "درويش" الذي يعرض في السينما حاليًا.

تفاصيل فيلم درويش:

وفيلم "درويش" العمل من تأليف وسام صبري،وإخراج وليد الحلفاوي،و بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم عمرو يوسف،دينا الشربيني،محمد شاهين،تارا عماد،مصطفى غريب،خالد كمال، احمد عبد الوهاب،إسلام حافظ،محمود السراج،أحمد محارب.

قصة فيلم درويش:

تدور أحداث "درويش" حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، حيث يواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة مع لمسة من الكوميديا تضيف طابعًا مميزًا للقصة. ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

الفيلم من إنتاج مشترك بين وان 2 وان، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز وفيلم سكوير. ومن المقرر عرض "درويش" قريبا في صالات السينما ابتداءً من يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.