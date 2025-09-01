فن ومشاهير

بداية ماراثون المشاهدات.. لجنة مهرجان المهن التمثيلية المسرحي تختار عروض الدورة الثامنة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج سامح بسيوني نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، عن بدء مرحلة تقديم العروض أمام لجنة المشاهدة ولجنة اختيار العروض المشاركة بالدورة الثامنة من المهرجان.

وأوضح بسيوني في بيان صادر من المكتب الإعلامي للمهرجان، أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم ما يقرب من 78 عرضًا مسرحيًا، سيتم اختيار الأفضل منها للمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الطاقات المسرحية المبدعة وإبراز أفضل التجارب الفنية أمام الجمهور.

وقال بسيوني في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة قريبًا وسط اهتمام واسع من النقابة وصناع المسرح المصري، مشيرًا بأن العروض ستقام في أجواء احتفالية تؤكد دور نقابة المهن التمثيلية في تعزيز قيمة المسرح كأحد أهم الفنون المؤثرة في المجتمع، مع الالتزام بمعايير الجودة والتميز الفني.

