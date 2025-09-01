شريف عامر يعود بموسم جديد من «يحدث في مصر» على «MBC مصر».. غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود الإعلامي شريف عامر، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بموسم جديد من برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «MBC مصر».

اهم موضوعات برنامج “يحدث في مصر” لـ شريف عامر

ويسلط البرنامج الضوء على قصص إنسانية واجتماعية بالإضافة إلى الملفات السياسية التى تشغل الشارع المصري، مع استضافة خبراء من داخل مصر وخارجها لتقديم تحليلات معمقة، ويفتح نافذة تواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التفاعل والمشاركة.

ويواصل الإعلامي شريف عامر، خلال حلقات البرنامج التركيز على الملفات التنموية وقضايا المواطن اليومية، بالإضافة إلى استضافة خبراء ونجوم في مجالات الرياضة والفن والسياسة.

مواعيد برنامج “يحدث في مصر” لـ شريف عامر

ويُعرض البرنامج أسبوعيًا مساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على شاشة «MBC مصر»، في تمام الساعة العاشرة مساءً.