نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة بسمة بوسيل.. مي عمر تثير الجدل بظهورها بالحجاب وتوب أسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة مي عمر حاله من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سبب تصدر مي عمر التريند

وظهرت مي عمر في إطلالتها مرتدية طرحة مع توب أسود وبنطلون باللون نفسه، حيث حظيت الصور بتفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها بالحجاب

سبق، تصدرت الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث بعدما أثارت حالة واسعة من الجدل خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان مكشوف بفتحة طويلة، ومعه غطاء رأس أقرب إلى الحجاب، في إطلالة وصفت من قبل كثيرين بأنها صادمة ومتضاربة، وانهالت التعليقات الغاضبة من المتابعين الذين اعتبروا أن هذا الظهور يجمع بين تناقضات لا تليق.

آخر اعمال مي عمر

وكان آخر اعمال مي عمر هو مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

ودارت أحداث مسلسل إش إش حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من إش إش، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.