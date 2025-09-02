نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سهر الصايغ تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة سهر الصايغ محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهورها الأخير بالزي الطبي الذي استحوذ على اهتمام عدد كبير من الجمهور.

سبب تصدر سهر الصايغ التريند

ولفتت سهر الصايغ الأنظار إليها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» بظهورها بالزي الطبي خلال مزاولتها لمهنة الطب، وملامحها البريئة التي تخطف القلوب.

آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ

وكان آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ هو مسلسل حكيم باشا بجانب مصطفى شعبان، الذي شاركت به ضمن سباق دراما رمضان 2025.

أبطال مسلسل حكيم باشا

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، واخرين.

قصة مسلسل "حكيم باشا"

تدور الأحداث "حكيم"، وهو تاجر آثار ذكي يتولى إدارة أملاك عمه في الصعيد بعد وفاته، لكن سرعان ما تشتعل الصراعات والمؤامرات داخل العائلة بسبب الطمع والحقد ورغبة أولاد العم في الاستيلاء على الثروة.