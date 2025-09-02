نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد المطرب أحمد العطار للساحة الغنائية، بعد غيابه لفترة، وطرح على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية،ومحطات الراديو، أحدث أغنياته فيديو كليب بعنوان "تعالى"، والمفاجأة هى ظهور إبنته "تاليا" لأول مرة ومشاركتها معه فى التصوير.

تفاصيل الأغنية:

الأغنية تدور فى إطار إيقاع راقص بسيط، ودارت فكرة تصويرها لتتناسب مع أجواء موسم الصيف، أغنية "تعالى" من كلمات سعدودة، وألحان أحمد العطار، وتوزيع موسيقى محمد همام، وهندسة صوتية المهندس ياسر انور، وإخراج مهدى الجزائرى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

أعرب أحمد العطار عن سعادته بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره ومحبيه، وصرح بأنه لن يغيب مرة أخرى، وأضاف بأنه سيقدم ألوان وأشكال جديدة من الغناء في الفترة المقبلة، كما أكد أنه ينوى تقديم عدد من الأغنيات على فترات متقاربة، وأشار بأنه يستعد لتقديم مفاجآت أخرى.

آخر أعمال أحمد العطار:

يذكر ان آخر اعمال احمد العطار كانت أغنية "قدرنى أقدرك" كلمات هانى فؤاد، وألحان محمد مجدى وتوزيع طارق عبد الجابر، وأغنية "خليك قد التحدي" كلمات هانى فؤاد وألحان محمد مجدى وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر، وأغنية "كل اللى قولتيه"، كلمات عبد الحميد غنيمى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

تقول كلمات " تعالى ":

تعالى يا سيدى ماتيجى، طمنى عني وهانينى، كده أو كده هتيجى، طماع بقى مكنش بإيدى، ويا غالى غالى لمين.. خلصت على الحلويين، على بالي، تعالالى تتقل علي مين.

يا ليلي يا ليلي.. يا ليلي علي الايام، يا ليلي يا ليلي.. الحلو يحلى كمان، يا ليلي يا ليلي.. يا هنايا فى الدنيا، حبيبى يا ليلي.. كان من زمان ليا